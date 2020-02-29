خلية الإعلام الأمني: مقتل 5 من إرهابيي داعش بصد هجوم في جزيرة الكرمة بالأنبار

2020/02/29 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل خمسة من إرهابيي داعش بصد هجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إن قوة من الحشد الشعبي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار وتم إسنادهم من قبل قوة من لواء المشاة الاربعين في الجيش العراقي وردت القوة على مصادر النيران.

وأضاف البيان أنه تم قتل خمسة من إرهابيي داعش واستشهاد مقاتل من الحشد الشعبي.

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