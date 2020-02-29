علاء الربيعي: عدم تمرير حكومة علاوي لعدم حصول بعض الكتل السياسية على حقائب وزارية

2020/02/29 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تحالف سائرون، أن عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مرتبطٌ بعدم حصول بعض الكتل السياسية على حقائب وزارية.

وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، في بيان، إن عدم تمرير حكومة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية وليس من قبيل الاعتراض على شخص الرئيس المكلف الذي لو منح وزارات لتلك الكتل لتحولت من أبرز المدافعين عنه، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف للشعب العراقي حقيقة الكتل السياسية التي تقف مع المحاصصة ومصالحها الخاصة، ومن يقف مع الشعب ومطالب المتظاهرين المطالبين بحكومة مستقلة.

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