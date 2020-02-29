سلام الشمري: اما تمرير الحكومة المستقلة التكنوقراط أو حكومة المحاصصة والمناصب والمكاسب

2020/02/29 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون، أن البرلمان أمام اختبار مهم غدا الأحد، فاما تمرير الحكومة المستقلة التكنوقراط أو حكومة المحاصصة والمناصب والمكاسب.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري في بيان، إن ما حصل خلال الأيام الماضية أمر لا يمكن القبول به، وعلى الجميع إبداء المسؤولية الكاملة تجاه الشعب ومطالبه، وعدم جر الأمور إلى الخلف والعودة للمربع الأول، مضيفا ان البعض يريد حكومة مناصب ومكاسب وإلا لن يصوتوا ويعملوا على عدم اكمال نصاب للجلسة.

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