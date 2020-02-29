الصحة تعلن عن خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا اربعة منها في بغداد

2020/02/29 | 20:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل.

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