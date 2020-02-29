شاهد بالفيديو: حملة لـ”تشجيع الوافدين” للتعاون مع الاجراءات.. كيف تتعامل البحرين مع “كورونا”؟

2020/02/29 | 20:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نظم ناشط بحريني، حملة مصورة، لتعريف الوافدين إلى البحرين فضلا عن المواطنين، بالاجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية للتعامل مع “كورونا”، وذلك لتشجيع الجميع إلى الخضوع للفحص الطبي نظرًا لسهولة الاجراءات الخالية من التهويل.

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