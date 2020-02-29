الداخلية تأمر بتشكيل لجنة لترقية المنتسبين الذين لايحملون الشهادة الابتدائية

2020/02/29 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أمر وزير الداخلية،ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "حيث أمر الوزير مدير التفتيش الإداري والمهني بتشكيل لجنة عاجلة تكون برئاسة اللواء حاتم قاسم هاشم، وعضوية ممثلين من الموارد البشرية والدائرة القانونية والعلاقات ومكتب السيد الوزير".

ووجه الوزير اللجنة "بجرد أعداد المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية وتقديم مقترح إلى مجلس النواب من خلال مجلس الوزراء لغرض شمولهم بالترقية إلى رتبة مفوض وحسب الاستحقاق".

و أكد الياسري على "أهمية معالجة الوضع القانوني لترقية المنتسبين المعينين في ظل القانون الملغي الذي أجاز تعيين من لا يحمل شهادة دراسية واستثناءهم من أحكام قانون عام 2011 لقوى الامن الداخلي".

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