الداخلية تشكل لجنة لترقية منتسبيها ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية

2020/02/29 | 20:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اصداره عن تشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الوزير ياسين الياسري، امر مدير التفتيش الإداري والمهني بتشكيل لجنة عاجلة بشأن المنتسبين الذين لم يحصلوا على الشهادة الابتدائية".وبينت ان الوزير "وجه اللجنة بجرد أعداد المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية وتقديم مقترح إلى مجلس النواب من خلال مجلس الوزراء لغرض شمولهم بالترقية إلى رتبة مفوض وحسب الاستحقاق".وأكدن على "أهمية معالجة الوضع القانوني لترقية المنتسبين المعينين في ظل القانون الملغي الذي أجاز تعيين من لا يحمل شهادة دراسية واستثناءهم من أحكام قانون عام 2011 لقوى الامن الداخلي".

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