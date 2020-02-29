3 قتلى في الموصل بخطأ عسكري وعشائري

2020/02/29 | 20:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم السبت، بمقتل وإصابة اربعة أشخاص بينهم جندي جراء نزاع عشائري وإطلاق النار عن طريق الخطأ من قبل الجيش في قضاء البعاج غرب الموصل.وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين أفراد قبيلة الجغايفة في قضاء البعاج غرب الموصل وأسفر عن مقتل شخصين من طرفي النزاع".وأضاف "خلال تشييع جنازة أحد الضحايا، أطلقت نقطة تفتيش للجيش النار نحو موكب الجنازة ما اسفر عن مقتل أحد المشيعين بالخطأ من قبل الجيش".وتابع المصدر أن "أحد عناصر الجيش أصيب أيضاً بجروح جراء تبادل إطلاق النار مع المشيعين".

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