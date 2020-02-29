تشيلسي يتعادل مع بورنموث في الدوري الانكليزي

2020/02/29 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل تشيلسي عروضه المتذبذبة في الأونة الأخيرة، بالتعادل أمام بورنموث اليوم السبت بنتيجة 2-2، في المباراة التي احتضنها ملعب فيتاليتي ضمن مباريات الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي بورنموث كل من جيفرسون ليرما (54) وجوشوا كينج (57)، بينما سجل هدفي تشيلسي ماركوس ألونسو (33 و85).

وبتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 27 نقطة ليتراجع إلى المركز 17، بينما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 45 نقطة في المركز الرابع.

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