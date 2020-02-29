اصابة وزير الداخلية الايراني الاسبق بفيروس كورونا

2020/02/29 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام، بإصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بفيروس كورونا.

ونقلت عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية أو دخوله في غيبوبة.

وتوفيت والدة محمدي أمس في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

كما أشارت وكالات أنباء إيرانية إلى إصابة نجل غلام رضا حداد عادل مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية تم تسجيل 205 حالات جديدة في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 43 والإصابات إلى 593، فيما تم تعافي 123 مؤكدة بالفيروس.

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