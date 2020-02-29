المرجع السيستاني يحدد حكم بيع العملات الأجنبية بـ ’’الاجل’’ فوق قيمتها السوقية

2020/02/29 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدد المرجع الديني الأعلى، الإمام علي السيستاني الحكم من بيع العملات الأجنبية بـ ’’الآجل’’ فوق قيمتها السوقية.وأجاب السيد السيستاني على سؤال جاء فيه: هل يجوز للشخص أن يشتري العملة النقدية ويعطي مقابلها ربحاً محدداً؟ وقال السيد السيستاني في جوابه ” لا بأس ببيع العملة الأجنبية بالعملة المحليّة ولو كان باكثر من […]

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