2020/02/29 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، عن شروعها بفحص القادمين من كركوك ومناطق وسط وجنوب العراق للحيلوة دون انتقال فيروس كورونا إلى المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لشفق نيوز، أنها نصبت مفرزة طبية في منفذ باني مقان لفحص القادمين من كركوك والمحافظات الأخرى من وسط وجنوب العراق إلى السليمانية بهدف التحقق من عدم إصابة الزوار بفيروس كورونا.

وأضافت أن الفرق الصحية ستقوم بعزل أية حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة من قبيل دور السينما والمقاهي والمنتديات لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. السليمانية تفحص القادمين من وسط وجنوب العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. السليمانية تفحص القادمين من وسط وجنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).