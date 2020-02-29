بعد إصابات مؤكدة جديدة.. العراق يخصص رقماً مجانياً بشأن كورونا

2020/02/29 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خصصت هيئة الإعلام والاتصالات يوم السبت رقماً مختصراً مجانياً للاتصال بالجهات المختصة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الرقم المجاني المختصر (123) سيكون متاحاً في جميع المحافظات العراقية، لغرض تواصل المواطنين مع وزارة الصحة والبيئة، حول فيروس كورونا، وسيعمل على جميع الشبكات الخلوية في العراق".

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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