السيستاني يحدد حكم بيع العملات الأجنبية بـ ’’الاجل’’ فوق قيمتها السوقية

2020/02/29 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

حدد المرجع الديني علي السيستاني الحكم من بيع العملات الأجنبية بـ ’’الآجل’’ فوق قيمتها السوقية.

وأجاب السيستاني على سؤال جاء فيه: هل يجوز للشخص أن يشتري العملة النقدية ويعطي مقابلها ربحاً محدداً؟

وقال السيستاني في جوابه " لا بأس ببيع العملة الأجنبية بالعملة المحليّة ولو كان باكثر من القيمة السوقية (بالآجل) ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة".

بغداد اليوم- خاص

كشف المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، السبت (29 شباط 2020)، عن حقيقة نية الوزارة إصدار قرار بالدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية.

وقال فاروق لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تتحدث عن امكانية اقرار التربية الدخول ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت (29 شباط، 2020) عن إبقاء قرار اغلاق معبر المنذرية الحدودي مع ايران شرق المحافظة امام التبادل التجاري لليوم الساس على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "معبر المن

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (29 شباط 2020)، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادر الوزارة اكتشف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس

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