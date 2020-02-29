2020/02/29 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

انطلقت العشرات من المركبات الكبيرة والصغيرة، مساء السبت (29 شباط 2020)، من ذي قار نحو العاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي دعا لها الناشط علاء الركابي، وطلب ان يكون التجمع فيها امام ابواب المنطقة الخضراء بجانب الكرخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من المركبات الصغيرة والكبيرة انطلقت من مناطق مختلفة من محافظة ذي قار، واتجهت صوب العاصمة بغداد، استجابة لدعوة التظاهر امام المنطقة الخضراء".

وكان الناشط في تظاهرات الناصرية، علاء الركابي الاسبوع الماضي، إلى تظاهرة مليونية امام بوابة المنطقة الخضراء من جانب الكرخ ببغداد تنطلق من الناصرية وبقية المحافظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي، بعد تمرير قانون الانتخابات والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.

في الاثناء..



اعلن متظاهرون في البصرة عن استجابتهم لدعوة الركابي للتظاهر امام المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال متظاهرون ل (بغداد اليوم ) ان دعوات التظاهر امام المنطقة الخضراء هي دعوات سليمة من اجل كسر ارادة الأحزاب التي تلتف على الثورة.

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن سائرون علاء الربيعي، السبت (29 شباط 2020) إن عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي يوم غد سيطيح ببعض الرئاسات والزعامات السياسية.

وذكر الربيعي، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "عدم تمرير

بغداد اليوم - ذي قار

قال المتظاهر البارز في ذي قار، اسعد الناصري، اليوم السبت، أنه ليس مع ذهاب المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ببغداد يوم غد الأحد، فيما أكد أنه ليس لأحد أو جماعة الادعاء بقيادة الثورة، حسب تعبيره.

وذكر الناصري، على حسابه بموقع &

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حاكم الزاملي، السبت (29 شباط، 2020) إن تياره سيرفض تمرير أي بديل لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال حاولت القوى السياسية إفشال عقد جلسة يوم غد الأحد، المخصصة لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. متظاهرو الناصرية ينطلقون نحو بغداد عشية تظاهرتهم المزمعة امام المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. متظاهرو الناصرية ينطلقون نحو بغداد عشية تظاهرتهم المزمعة امام المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).