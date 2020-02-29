نائب يكشف عن تقديم علاوي تنازلات واختياره وزراء سياسيين بغية تمرير حكومته

2020/02/29 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم السبت، ان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد علاوي قدم تنازلت واختار وزراء من جهات سياسية من اجل تمرير حكومته.وقال فدعم في تغريدة له على موقع “تويتر”، وتابعتها “العهد نيوز”، “واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا، ورد الى مسامعنا ان السيد رئيس الوزراء المكلف […]

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