أبو الغيط يتوقع تأجيل القمة العربية في الجزائر

2020/02/29 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك حالة طوارئ عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، ما قد يؤدي إلى تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل، إلى منتصف العام الجاري.

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