تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو تضم ألبا والملكي يعيد دياز

2020/02/29 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن حصول الظهير الأيسر اللاعب جوردي ألبا على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة الكلاسيكو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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