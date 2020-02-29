من تنازل لمن؟!.. برلماني: انباء غير مؤكدة بشأن توصل علاوي الى اتفاق مع السنة والكرد

2020/02/29 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب احمد حمه ، اليوم السبت، عن انباء غير مؤكدة بشأن توصل رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى اتفاق مع السنة والكرد من اجل تمرير كابينته.وقال حمه في تغريدة له بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، ” هناك انباء غير مؤكدة بان رئيس الوزراء المكلف توصل الى الاتفاق مع الكرد والسنة”.وتسائل […]

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