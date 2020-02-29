2020/02/29 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، تزويد المنتسبين باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـفياروس كورونا المستجد.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه”بمبادرة من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ولغرض الحفاظ على سلامة منتسبي شرطة المحافظة ضباطا ومنتسبين وعلى النفقة الخاصة تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار تزود منتسبيها باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار تزود منتسبيها باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).