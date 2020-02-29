آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا في مستشفى بيروت

2020/02/29 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مستشفى بيروت الحكومي أنه استقبل “خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المستشفى في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد في المستشفى، أن الحالات ال33 خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول […]

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