إيران تنقل الكورونا إلى 4 دول عربية.. 12 إصابة بيوم واحد

2020/02/29 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرين ولبنان والعراق تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت قطر تسجيل أول حالة إصابة لمواطن عائد من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اكتشاف 5 حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة منهم في بغداد والخامسة في محافظة بابل.

ووفق المتحدث باسم الوزارة، الدكتور سيف البدر فإن المصابين نقلوا إلى مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي.

أما في لبنان، فقد سجل مستشفى رفيق الحريري الجامعي 3 حالات جديدة للفيروس، كما تم إدخال 16 مشتبه بإصابتهم إلى الحجر الصحي.

وأعلن المستشفى أنه استقبل "خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 16 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

وأضاف "أجريت فحوصات مخبرية لـ 57 حالة، جاءت نتيجة 54 منها سلبية وثلاث حالات إيجابية".

وأشار إلى أنه يوجد في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة 33 حالة، "علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء كانت سلبية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن تسجيل ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا لمواطن بحريني ومواطنتين بحرينيتين كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأكدت الوزارة أنهم نقلوا إلى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وفور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 41 مصابا.

والسبت أعلنت قطر بدورها تسجيل أول حالة في البلاد للإصابة بالفيروس، ويتعلق الأمر بمواطن قطري عاد مؤخرا من إيران ضمن القطريين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا.

وتفحص السلطات القطرية حاليا الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال الفترة الماضية.

وأصبحت إيران بؤرة لانتشار الفيروس مؤخرا ونقلته إلى عدد من الدول في الشرق الأوسط مثل لبنان والكويت والبحرين والعراق.

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