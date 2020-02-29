2020/02/29 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رغم البطاقة الحمراء التي نالها خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي ، كان سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد هو من حاول تحفيز زملائه في الريال ورفع معنوياتهم قبل مباراة القمة (الكلاسيكو) المرتقبة غدا الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.وخسر الريال 1 / 2 أمام مانشستر سيتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي وراموس يتحديان الأرقام في الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي وراموس يتحديان الأرقام في الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).