كمال انمار احمد - (أورهان باموق:الأديب المختلف)

2020/02/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد أُورهان باموق واحد من أَشهر الأُدباء الأُتراك على مستوى العالم،و أَحد المدافعين عن حرية التعبير في تركيا.و يعتبر أول تركي فائز بجائز نوبل للآداب سنة 2006." وقد ترجمت رواياته إِلى أَكثر من ثلاثين لغة، وهو الأَكثر مبيعا والأَغزر إِنتاجا في السنوات الخمس عشرة الأَخيرة، واستطاع أَنْ يعثر للرواية التركية على مكانة عالمية ناقلاََ عبرها الثقافة التركية وصورة تركيا الحديثة إِلى القراء في مختلف أَصقاع العا......

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