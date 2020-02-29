سعيد الوجاني - الأزمة الاقتصادية هي أزمتهم وليست أزمتنا نحن

2020/02/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الازمة الاقتصادية بمنظورها الرأسمالي ، هي ازمة رؤوس الأموال المتراكمة بالجد ، والعمل ، والمثابرة ، وليس بسرقة أموال الشعب الفقير والمفقر ، حيث لا مستشفيات ، ولا مدارس ، ولا طرقات ، ولا قناطر، ولا بنية تحتية واعدة ، بحيث يزيد الحاكم ثراءً في ثراء فاحش بطرق غير مشروعة ، ويزيد الشعب فقرا في فقر مدقع ، ثم التحايل على القوانين لتهريب العملة الى خارج الوطن لتكديسها في المصاريف الدولية ، وحرمان الوطن و......

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