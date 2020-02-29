المثنى تحيل 3 ملفات للنزاهة لها علاقة بحريق المستشفى الحسين

2020/02/29 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم السبت، عن إحالة ثلاثة ملفات إلى هيئة النزاهة، على علاقة بحريق مستشفى الحسين، معلنا عن إرسال توصيات اللجنة التي حققت في الحادث، إلى أمانة مجلس الوزراء.وقال جودة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم ارسال توصيات اللجنة التحقيقية بحادثة حريق مستشفى الحسين في المحافظة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".وأضاف ان "التوصيات هي مفاتحة الجهات المعنية لغرض اعتبار الضحايا شهداء فضلا عن مخاطبة وزارة الصحة لتعويض عوائلهم وتعويض المصابين".وأكد جودة "إحالة ثلاثة ملفات إلى هيئة النزاهة لها علاقة بحريق المستشفى من ضمنها ملف مشروع منظومة الإنذار المبكر، ملف شراء السقوف الثانوية، وملف صيانة المستشفى".واشار الى "تقصير ٣٤ موظفاً في دائرة صحة المثنى من ضمنهم مدراء عامين".

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