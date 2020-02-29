تخصيص رقم مجاني للتواصل مع المؤسسات الصحية بشأن كورونا

2020/02/29 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم السبت، عن تحصيص رقما مجانيا لوزارة الصحة والبيئة، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الرقم المجاني المختصر (123) سيكون متاحا في جميع المحافظات، لغرض تواصل المواطنين مع وزارة الصحة والبيئة، حول فيروس كورونا".واضافت ان "هذا الرقم سيعمل على جميع الشبكات الخلوية في العراق".

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