رسالة الى الاب العراقي

2020/02/29 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما تميز الرجل العراقي بمزايا خاصة تميزه عن من سواه وهو ما يشهد به الغريب قبل القريب ممن تعامل مع الشخصية العراقية عن كثب ولربما كانت اغلب هذه المزايا نابعة من تلك الارض العريقة وذلك التراث الغني الذي رسم ملامحه على الوجوه وترك بصماته في السلوك .الغيرة والحمية تتصدران ردود افعاله وهذا الجانب المشرق […]

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