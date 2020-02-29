2020/02/29 | 20:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الانبار تزود منتسبيها باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـ"كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار تزود منتسبيها باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـ"كورونا") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار تزود منتسبيها باجهزة طبية للكشف عن الاصابة بـ"كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).