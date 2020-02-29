2020/02/29 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة للبرلمان اليوم لتمرير التشكيلة الوزارية والنصاب قد يرجىء إنعقادها علاوي يتمسّك بالفرصة الأخيرة وسط إتساع المعسكر المعارض لكابينته بغداد – عبد اللطيف الموسوي اتسعت خلال اليومين الماضيين دائرة المعسكر المعارض للمضي في التصويت لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد ان فشل داعموه في اقناع المعارضين ، فيما تفيد […]

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