تصريحات تركية جديدة حول الوجود الروسي في سوريا

2020/02/29 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم، إن “روسيا تدعم النظام السوري بشكل صريح، إلا أنه من غير الممكن الجزم بأنها تستهدفنا بشكل مباشر”.وأشار أوغلو الذي حضر مراسم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” بالعاصمة القطرية، إلى أن أنقرة وموسكو تعملان على وقف دائم […]

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