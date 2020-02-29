كورونا يوقف الخدمات القنصلية العراقية لمدة أسبوع

2020/02/29 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت إيقاف خدمات دائرة الخدمات الصحية في البلاد جراء مخاوف من انتشار كورونا عبر التجمعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لشفق نيوز، إن الخارجية ستوقف "خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٠/٣/٧؛ وذلك مزيداً من الاحتياط، وحفظاً للسلامة العامة".

وأضاف أن القرار يأتي "إنسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذتها عدد من مؤسسات الدولة وعملاً بمقررات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، وتحسباً من انتقال فيروس كورونا، والذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية".

وسجل العراق السبت 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 منذ رصد أول حالة الأسبوع الماضي، 6 منها في بغداد، و5 في كركوك، وواحدة في بابل، وأخرى في النجف لطالب إيران جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام.

كما قررت منع سفر مواطنيها وحظر دخول الوافدين من دول ينتشر فيها الفيروس مثل إيران والصين.

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