الصحة تصدر بياناً بشأن اجراءات مواجهة ’’كورونا’’ وتؤكد: جميع الحالات المشخصة جاءت من ايران

2020/02/29 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، السبت (29 شباط 2020)، بياناً بشأن اجراءاتها لمواجهة فايروس ’’كورونا’’، مؤكدة أن جميع الحالات المشخصة جاءت من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إلحاقاً بالبيانات السابقة التي أصدرتها الوزارة نؤكد أن مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ 13حالة؛ 12 منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده".

واضاف البيان أن "جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق"، لافتا إلى أن "الوزارة تؤكد على مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والتي صدرت بتأريخ 26 شباط ومن ضمنها "غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة للفترة من 27 شباط ولغاية 7 آذار 2020 وهذا يشمل المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء ومدن الملاهي وغيرها، وتتحمل الجهات المخالفة الحكومية وغير الحكومية كافة التبعات القانونية لعدم تنفيذ مقررات اللجنة".

واردف أن "وزارة الصحة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

واشار البيان إلى أن "الوزارة تهيب الوزارة بكافة المؤسسات الإعلامية والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي أن يساهموا في نشر التثقيف والتوعية الصحية والحذر من تناقل الإشاعات غير المؤكدة من مصادر رسمية".

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادر الوزارة اكتشف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اربعة منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل".

واضاف البيان أنه "تمت متابعتهم من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حالياً في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وتابع أن "الوزارة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد ايضا على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

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