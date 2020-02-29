سجال جديد حول علاوي.. دعم مشروط من ائتلاف المالكي وتهديد من تيار الحكيم

2020/02/29 | 21:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقبل ساعات من الموعد الجديد لعقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، جدد ائتلاف دولة القانون موقفه منها، فيما تحدث تيار الحكمة عن "تنازلات" قدمها رئيس الوزراء المكلف.

قال ائتلاف المالكي إنه لن يشارك في حكومة محمد علاوي وستدعمه في حال التزم بما تعهد به

وذكر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن "موقفه السابق بعدم الاشتراك في حكومة محمد توفيق علاوي لم يتغير، إيمانًا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت".

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حكومة علاوي مهددة بإجماع المحاصصة

وأضاف الائتلاف في بيان له، أن "أكدنا منذ البداية موقفنا فيما إذا التزم المكلف بما تعهد به أمام العراقيين، فإننا سندعمه بكل قوة وإذا ما تخلف عن التزاماته فإننا سنعتذر عن دعمه".

وتابع البيان، "من هذا المنطلق نؤكد على خطابنا الثابت في السر والعلن، بعيدًا عن الحسابات والمكاسب السياسية الضيقة، مشددين على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بأجراء الانتخابات المبكرة".

من جانبه، قال في تيار الحكمة حسن فدعم، إن "معلومات وردت إلى مسامعنا تفيد بأن رئيس الوزراء المكلف قدّم تنازلات للبعض لغرض تمرير وزارته واختار وزراء من جهات سياسية".

وأضاف، "نحن نعتبر هذا التصرف خيانة للعهد وخيانة لدماء الشهداء والشعب.



نحن مع حكومة مستقلة ولن نصوت لغيرها".

قال تيار الحكمة إن معلومات تلقاها تشير إلى تقديم تنازلات من قبل محمد علاوي لبعض الأطراف

وقبل ساعات من نهاية المدة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعلى وقع التحشيد الشعبي، لتظاهرة مليونية بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، يستعد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خوض جولته الثانية بعد فشل الأولى، بعرض تشكيلة الحكومية على البرلمان يوم غد الأحد، وسط توقعات وترجيحات بعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة التمرير الاستثنائية.

وطلب رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في وقت سابق تأجيل جلسة التصويت على حكومة إلى يوم الأحد 1 آذار/مارس، بعد أن فشل البرلمان بعقد جلسته المقررة يوم الخميس الماضي 27 شباط/فبراير.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن تحالف البناء يشهد انقسامًا كبيرًا في المواقف حول حكومة محمد علاوي، وتتوقع أن ترفض أطراف فيه من بينها ائتلاف دولة القانون التصويت له غدًا.

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وسط رفض وانقسام الكتل السنية..



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