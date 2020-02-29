قبل ساعات من الجلسة الاستثنائية بندول حكومة علاوي يتأرجح بين الرفض والقبول

2020/02/29 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب غداً الأحد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة من عدمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد أن أخفق البرلمان في جلسة الخميس من التصويت على الكابينة الحكومية بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما طلب علاوي من رئاسة المجلس إرجاء التصويت على حكومته ليوم غد الأحد.

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