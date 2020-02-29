الصحة تؤكد اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس “كورونا” وتشدد على غلق المقاهي والمتنزهات

2020/02/29 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بياناً بشأن اجراءاتها لمواجهة فايروس ’’كورونا’’، مؤكدة أن جميع الحالات المشخصة جاءت من ايران.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “إلحاقاً بالبيانات السابقة التي أصدرتها الوزارة نؤكد أن مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ 13حالة؛ 12 منهم لعراقيين وحالة […]

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