الأهلي يثأر من “صن دوانز” بثنائية معلول

2020/02/29 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حقق الأهلي المصري فوز هاما على ضيفه صن دوانز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مرحلة الذهاب من دور الثمن نهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.فبعد شوط أول سلبي على استاد القاهرة الدولي، تمكن الأهلي من تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق نجمه التونسي علي معلول في الدقيقة 56.وفي الدقيقة […]

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