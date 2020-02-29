(فيديو) المفتي أحمد حسون يتوعد المدنيين في إدلب

2020/02/29 | 21:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً، لمفتي السلطة في سوريا «أحمد حسون»، وهو يُهدد من بقيَّ من المدنيين في محافظة #إدلب، التي تتعرض لحملة عسكرية من

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