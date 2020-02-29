غداً .. متظاهرو المحافظات يعتصمون امام مداخل الخضراء في بغداد

2020/02/29 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تستعد بغداد يوم غد الاحد لاستقبال المتظاهرين المحتجين من المحافظات الجنوبية والوسطى، للاعتصام امام مداخل المنطقة الخضراء.وطالب علاء الركابي صاحب الدعوة للتظاهر المتظاهرين القادمين من المحافظات الالتزام “بالسلمية وأقصى درجات ضبط النفس مهما قد يحصل من استفزاز من قبل أي جهة، سواء في الطريق أو في مكان التظاهرة، حافظوا على سلميتكم”.وحدد الركابي،مواقع […]

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