فيديو.. الشرطة اليونانية تشتبك مع مهاجرين عند الحدود مع تركيا

2020/02/29 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها “بشكل غير قانوني”، كما أعلن السبت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.واكد المتحدّث “واجهت اليونان أمس (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها”، موضحاً “قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا.منعنا […]

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