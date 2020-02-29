وزارة الخارجية تعلن ايقاف خدمات الدائرة القنصلية بدءاً من يوم غد

2020/02/29 | 21:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن إيقاف خدمات الدائرة القنصلية بدءاً من يوم غد الاحد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تقرر إيقاف خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الاحد، ولغاية الأحد المقبل الموافق السابع من شهر آذار”.

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