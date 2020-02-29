2020/02/29 | 21:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: جميع الحالات التي شخصت بالفيروس كانت لوافدين من إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: جميع الحالات التي شخصت بالفيروس كانت لوافدين من إيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: جميع الحالات التي شخصت بالفيروس كانت لوافدين من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).