العميري: موافقتنا على علاوي جاءت مشروطة بالتهيئة لانتخابات مبكرة

2020/02/29 | 21:43 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أعلن النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم السبت، عن عدم تدخل تحالفه بتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما بين ان موافقة تحالفه على علاوي جاءت مشروطة بالتهيئة لانتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.وقال العميري في تغريدة على تويتر وتابعتها /SNG/، إنه “للعراقيين المخلصين المنصفين وللتاريخ..لم نتدخل بكابينة عادل عبد ...

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