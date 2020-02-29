دولة القانون يؤكد عدم مشاركته في حكومة علاوي

2020/02/29 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد ائتلاف دولة القانون موقفه السابق بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال بيان عن الائتلاف،اليوم الجمعة، أن موقفه هذا يأتي “ايمانا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت”.واشار الائتلاف الى أنه أكد ” منذ البداية موقفنا فيما اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين ، فاننا سندعمه بكل […]

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