تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا في لبنان

2020/02/29 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19”.وذكر البيان ان الحالات المشخصة هي “لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.و ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا […]

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