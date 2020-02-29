تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا في لبنان


تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا في لبنان
2020/02/29 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   (المستقلة)..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19”.

وذكر البيان ان الحالات المشخصة هي “لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

و ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا […]

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