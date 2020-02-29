شاهد: ممثلات يغادرن حفل “الأوسكار الفرنسي” احتجاجًا على اعلان الشخص الفائز.. ماقصة اتهامات الاغتصاب؟

2020/02/29 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة غادرت مجموعة من الممثلات قاعة مهرجان “سيزار” للأفلام، وهو ما يسمى “الأوسكار الفرنسي”، احتجاجا على منح المخرج رومان بولانسكي المتهم باغتصاب فتاة جائزة عن مجمل أعماله.وقد أثارت الجوائز جدلا بعد أن رشح فيلم بولانسكي “ضابط وجاسوس” في 12 فئة مختلفة، وكان المخرج الفرنسي-البولندي قد فر من الولايات المتحدة بعد صدور حكم […]

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