الخارجية توقف خدمات الدائرة القنصلية بسبب كورونا

2020/02/29 | 21:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن ايقاف خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الأحد، عملا بمقررات خلية الازمة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "عملا بمقررات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، وتحسباً من انتقال فيروس كورونا والذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية، ستوقف وزارة الخارجية خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً".وأضافت ان "الايقاف سيكون لمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الأحد ولغاية السابع من آذار المقبل، وذلك مزيداً من الاحتياط، وحفظاً للسلامة العامة".

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