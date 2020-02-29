2020/02/29 | 21:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس كتلة السَند الوطني، أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن اولويات الحكومة الانتقالية المقبلة، مؤكدا انها ستقوم بملاحقة المعتدين على المتظاهرين ومحاسبتهم.وقال الأسدي، في تصريح صحفي، تابعته "كلكامش برس" إن "التظاهرات التي اانطلقت منذ تشرين الأول الماضي، وعلى الرغم مِما شابها من مخالفات واِضطرابات، تمثل علامة قوة وتقدم لأبناء الشعب العراقي وعلامة تطور في التعاملِ مع العملية الديمقراطية".وأضاف ان "الاِحتجاجات الحالية تمثل انعكاسا لطبيعة الشعب العراقي الذي يكون في الغالب متمرداً على القوانين والقرارات التي تكون ظالمة لهُ وغير منسجمة مع آماله وتطلعاتهِ"، لافتا إلى أن "الشباب المتظاهر يمثل انعكاس للأجيال السابقة وجيل الانتفاضة الشعبانية".وبين أن "جميع الخروق التي حصلت في التظاهرات سواء من الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتظاهرين أو التي سبّبها بعض الخارجين عن القانون وكان ضررها أكبر على المتظاهرين، يجب متابعتها وملاحقة ومحاسبة المتسببين بذلك وفق القانون".وأشار الاسدي الى ان "واحدة من أولويات الحكومة المقبلة ستكون متابعة ملف الاعتداءات بحق المتظاهرين ومحاسبة من قام بذلك وفق القانون العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: أولويات الحكومة المقبلة محاسبة المعتدين على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: أولويات الحكومة المقبلة محاسبة المعتدين على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).