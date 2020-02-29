صحة الكرخ تكشف تفاصيل الحالات المشخصة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تفاصيل الحالات الخمس المشخصة بفايروس كورونا المستجد، فيما أكدت أن جميع الاصابات المسجلة لوافدين من إيران.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مجموع المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ 13 حالة، 12 منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده”.[…]

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