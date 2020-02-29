منظمة الصحة العالمية: لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات

2020/02/29 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت منظمة الصحة العالمية، السبت، نصائح بعدم ارتداء الأصحاء كمامات طبية، فيما أكدت أنه ينصح ارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى “كوفيد-19” (كورونا).وذكرت المنظمة على موقعها في “تويتر” ، انه “لا يُنصح بان يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)”.وأشارت إلى “ضرورة […]

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